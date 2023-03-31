الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة عاملين إثر حادث تصادم وانقلاب دراجة نارية بالمنيا

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع، كما أصيب عاملين إثر انقلاب دراجة بخارية في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، قد تلقي اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان بين قريتي أتليدم وشرموخ التابعتين لمركزي أبوقرقاص وملوي في جنوب المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور وإجراء التحريات الأولية بين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي، ودراجة بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع رامي حسين 41 عاما، مقيم بقرية الجمالية في مركز ملوي، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفى التخصصي، وتم التحفظ علي السيارة والدراجة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة بخارية بسبب السرعة، أمام قرية الشيخ عبادة التابعة للوحدة المحلية للروضة في مركز ملوي، مما أسفر عن إصابة كلا من مصطفي رمضان 20 عاما، أحمد محمد 22 عاما، عاملين يقيمان في مركزي ملوي، وتم نقلهما إلي المستشفى لتلقي العلاج، الأول مصاب باشتباه كسر، والثاني بسحجات وكدمات، وتحفظت إدارة المرور علي الدراجة تحت تصرف النيابة العامة.

 

المنيا مصرع شخص تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية الطريق الزراعي بملوي إصابة شخصين إنقلاب دراجة بخارية بملوي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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