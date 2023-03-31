الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وصفات سريعة للسحور فى اليوم التاسع من رمضان

وصفات سريعة للسحور
وصفات سريعة للسحور

 يقدم موقع «الدستور» وصفات سريعة للسحور في اليوم التاسع من الشهر الكريم لمن يبحثون عنها، لكي تتنوع السفرة بالوجبة الأهم التي تساعدك طوال اليوم حتى موعد الإفطار.


وصفات سريعة للسحور اليوم التاسع 31-3-2023 من رمضان

نعرض لكم خلال السطور التالية وصفات سريعة للسحور اليوم التاسع 31-3-2023 من رمضان وتكون سهلة التحضير والتجهيز.


فلافل بالبيض 

300 جرام عجينة فلافل.
بيضة.
معلقة ملح كسبرة شطة كمون.
كوبية كسبرة على بقدونس.
قرن فلفل مقطع.
بصلة مقطعة طماطمة مقطعة.
كوبية زيت.

نضع جميع المكونات فيما عدى الزيت في بولة غويطة ثم نقلبهم جيدًا، في طاسة على النار نضع الزيت  حتى يقدح، ثم نشكل الفلافل بطريقة دائرية ونضعها في الزيت ونقلبها على الوجهين حتى تحمر وتقدم ساخنة.

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فول مدمس بالبيض

4 بيضات.
فول مدمس.
1 بصلة.
2 ملاعق زبدة أو سمن.

1 معلقة صغيرة من الكمون.
ملح و فلفل.
نسخن الفول  في مقلاة صغيرة ونضيف له الملح والفلفل والكمون، ثم يهرس، وفي مقلاة أخرى سخني الزبدة أو السمن  ونقلي البصل حتى يحمر، ثم نضيف الفول المهروس إلى البصل والتقليب جيدًا، ونضيف البيض  إلى الفول ونسويه على نار متوسطة حتى يتحول البيض إلى اللون الذهبي ثم يقدم ساخنًا.

فول بالطحينة


4 كوبايات فول.
زيت ذرة.
فصين ثوم.
2 معلقة كبيرة طحينة.
عصير ليمون.
2 معلقة صغيرة كمون.
ملح – فلفل.

حطي الفول في طاسة وضيفي له الزيت و الطحينة والثوم والملح والفلفل والكمون وعصير الليمون وقلبيهم مع بعض.

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