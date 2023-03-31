رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف سبب رفع البنك المركزى سعر الفائدة

كشف محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، سبب رفع البنك المركزي سعر الفائدة وعلاقتها بالتضخم، مؤكدًا أهمية قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس ما يعادل 2%.

وأضاف "الأتربي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنّ قرار المركزي كان متوقعًا لوصول معدلات التضخم إلى 41%، لافتًا إلى أن رفع الفائدة من شأنه مواجهة ارتفاع معدل التضخم.

وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الأولوية لدى البنك المركزي هي مواجهة التضخم، لافتًا إلى أنّ القرارات الجديدة برفع سعر الفائدة ستؤدي إلى خفض معدلات التضخم، وبالتالي انخفاض الأسعار.

وبيّن "الأتربي"، أنّ رفع سعر الفائدة لن يؤثر على ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري؛ لأنه يخفض من عملية تداول العملة الأجنبية خارج القطاع المصرفي، لافتًا إلى من لديها موارد عملة أجنبية لكنها لا تدخل القنوات الرسمية نظرًا لوجود سوق موازية.

وأشار رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى أن قرارات رفع سعر الفائدة تأتي لمواجهة السوق السوداء، وضمان دخول العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي.