الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف سبب رفع البنك المركزى سعر الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، سبب رفع البنك المركزي سعر الفائدة وعلاقتها بالتضخم، مؤكدًا أهمية قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس ما يعادل 2%.

وأضاف "الأتربي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أنّ قرار المركزي كان متوقعًا لوصول معدلات التضخم إلى 41%، لافتًا إلى أن رفع الفائدة من شأنه مواجهة ارتفاع معدل التضخم. 

وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الأولوية لدى البنك المركزي هي مواجهة التضخم، لافتًا إلى أنّ  القرارات الجديدة برفع سعر الفائدة ستؤدي إلى خفض معدلات التضخم، وبالتالي انخفاض الأسعار.

وبيّن "الأتربي"، أنّ رفع سعر الفائدة لن يؤثر على ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري؛ لأنه يخفض من عملية تداول العملة الأجنبية خارج  القطاع المصرفي، لافتًا إلى من لديها موارد عملة أجنبية لكنها لا تدخل القنوات الرسمية نظرًا لوجود سوق موازية.

وأشار رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى  أن قرارات رفع سعر الفائدة تأتي لمواجهة السوق السوداء، وضمان دخول العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

حاول الدفاع عن نجلته من التحرش فسقط قتيلًا فى المرج

بدء غلق كوبرى جاردنيا أعلى طريق السويس لمدة 3 أيام

«الخلافات القاتلة».. حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى الساحل

الإسماعيلى يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية فى شباك سموحة

«رسالة الإمام» الحلقة الثامنة.. الأحواف يخططون للثأر من قتلة «شكلب»

رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف سبب رفع البنك المركزى سعر الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو