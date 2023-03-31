بدء غلق كوبرى جاردنيا أعلى طريق السويس لمدة 3 أيام

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق كوبري جاردنيا المار أعلى طريق السويس لمدة 3 أيام؛ لتنفيذ بعض أعمال الصيانة للكوبرى.

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعلنت عن غلق كوبري جاردنيا المار أعلى طريق السويس لمدة 3 أيام لتنفيذ بعض أعمال الصيانة.

وأضافت إدارة مرور القاهرة، أن الأعمال تستلزم إجراء الغلق الكلي للكوبري المار أعلى طريق السويس القادم من طريق السويس اتجاه مناطق ميدان جاردنيا، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 31 /3 /2023 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 2 /4 /2023م.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.