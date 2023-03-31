الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء غلق كوبرى جاردنيا أعلى طريق السويس لمدة 3 أيام

كوبري جاردنيا أعلى
كوبري جاردنيا أعلى طريق السويس

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق كوبري جاردنيا المار أعلى طريق السويس لمدة 3 أيام؛ لتنفيذ بعض أعمال الصيانة للكوبرى.

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعلنت عن غلق كوبري جاردنيا المار أعلى طريق السويس لمدة 3 أيام لتنفيذ بعض أعمال الصيانة.

وأضافت إدارة مرور القاهرة، أن الأعمال تستلزم إجراء الغلق الكلي للكوبري المار أعلى طريق السويس القادم من طريق السويس اتجاه مناطق ميدان جاردنيا، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 31 /3 /2023 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 2 /4 /2023م.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

حاول الدفاع عن نجلته من التحرش فسقط قتيلًا فى المرج

بدء غلق كوبرى جاردنيا أعلى طريق السويس لمدة 3 أيام

«الخلافات القاتلة».. حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى الساحل

الإسماعيلى يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية فى شباك سموحة

«رسالة الإمام» الحلقة الثامنة.. الأحواف يخططون للثأر من قتلة «شكلب»

رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف سبب رفع البنك المركزى سعر الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو