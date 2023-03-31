أمسية رمضانية من فرقة الحضرة للإنشاد الدينى

كشف نور ناجح، مؤسس فرقة الحضرة للإنشاد الديني، عن كواليس وتفاصيل إنشاء الفرقة.

وقال نور ناجح، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع عبر فضائية" تن"، مساء الخميس: "فكرة إنشاء الفكرة لما حضرت حضرة في مسجد السيدة زينب، وتأثرت بالذكر، وكانت أول مرة في حياتي، وحظي إن المبتهل كان من أبناء الطريقة الخليلية".

وأضاف أن حضور الذكر طقس ديني جميل وبه فن في الإنشاد والابتهال، متابعاً: "حضرت مجالس كتير وكل طريقة صوفية غير الثانية، وإللى بيحصل ثابت هو قراءة القرآن الكريم جهراً، وعقبها الصلاة علي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم".

وأشار إلى أنه يفرح بالجمهور الذي يذهب لهم في كل مكان، مردفا: "كنت بلحن لعدوية وكتير من الشباب في وسط الموسيقي، وبعدين اتجهت للموسيقي المستقلة وبعدها فرقة الحضرة، وكان نفسي أنقل الفرقة من المساجد للمسارح".

وتابع: "جمهورنا بيردد معانا وحافظ القصايد"، مشيرا إلى أنه يحب أن يردد الناس المديح والذكر، فطاقة الذكر هي طاقة جميلة، وهذا هو أساس فكرة الحضرة.

وأردف مؤسس فرقة الحضرة، أن هناك جانب روحاني من جانب الذكر والمديح، وهذه هي الطاقة الروحية في الطرق الصوفية، ونحب أن ننقل الفن من المساجد للمسارح، مردفا: "ربنا وفقنا ورزقنا القبول، الحمد لله".

ولفت إلى أن فرقة الحضرة تجربة روحية خاصة بها، موضحا أنها كام موسيقي، ويشعر أن هناك جانب روحي ينقصه، وحضر حضرة بمسجد السيدة زينب، وشعر بطاقة جميلة، فهو فن الإنشاد الجماعي والذكر الجهري الجمعي، مردفا: "مفيش غيرنا ييقدم الذكر الجهري على المسرح".

وأحيت فرقة الحضرة الدينية أمسية رمضانية بعدد من الأناشيد والابتهالات الدينية.