أحمد عبدالعزيز: أشكر كل من رشحنى للمشاركة فى الحوار الوطنى

أعرب الفنان أحمد عبد العزيز، عن سعادته الشديدة لانضمامه للمشاركة في الحوار الوطني، لافتاً إلى أن الأحداث التي تحدث في مصر في غاية الأهمية خلال هذه الفترة، كما أن هناك مشاعر شكر كبيرة لكل من رشحه للمشاركة في الحوار.

وأضاف الفنان أحمد عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية: "أحوال مصر هي شغلي الشاغل منذ الصغر، ونحن تربينا على حب مصر والاهتمام بها بكل أحوالها ومن خلال خبرتي الطويلة في العمل الفني ممكن أن أشارك برأي أو وجهة نظر عن أحوال الفن على الأقل".

وأوضح الفنان أحمد عبدالعزيز أن دراسة الشخصيات المختلفة في المجتمعات والبيئات المختلفة في مصر قد يكون فكرة كبيرة عن المجتمع ككل عن المحافظة او الجهة سواء بحرى أو قبلي سواحلي، معقبا: "هذا يجعل الشخص يعرف طبيعة المجتمع المصري ككل".

وأشار إلى أن دوره في مسلسل سره الباتع شخصية جديدة، لافتاً إلى أنه كان خائف أن يكون رد فعلها ليس جيد، معقبًا: "هو فعلًا مش كويس لكن الناس فاهمة ومبسوطة من الأداء وفى ثناءات كثيرة على الشخصية".