إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

تعقد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الأحد المقبل، اجتماعها الأسبوعي.

ومن المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية على سلسلة تعيينات جديدة في وزارة خارجيتها، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

تعيين قنصل عام إسرائيلي في إسطنبول

وتشمل الموافقة تعيين قنصل عام إسرائيلي في إسطنبول، بالإضافة إلى تعيين سفراء لدى كندا وأيرلندا ودول أخرى.

وأعلنت إسرائيل وتركيا، في شهر سبتمبر الماضي، استئناف العلاقات بينهما بشكل كامل، بما في ذلك تبادل السفراء.

وفي ديسمبر الماضي، قدمت إيريت ليليان سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا، أوراق اعتمادها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مراسم رسمية داخل قصره.

وكذلك، من المقرر أن يطرح إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، قرار إنشاء «حرس وطني»، للموافقة عليه.

وكان نتنياهو وبن غفير وقعا اتفاقًا، الاثنين الماضي، حول إنشاء الحرس الوطني في إسرائيل، وذلك قبل إعلان «بنيامين» تجميد تشريع الإصلاحات القضائية لحين انعقاد الدورة المقبلة للكنيست الإسرائيلي.