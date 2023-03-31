محمد محمود عبدالعزيز: «أدين بالفضل لأبويا فى كل حاجة فى حياتى»

قال الفنان محمد محمود عبدالعزيز، إنه يستفيد من جميع النصائح التي وجهها له والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج «الإبداع في مصر»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس: «كل حاجة بعملها في حياتي مستفيد من والدي ونصائحه سواء بصورة مباشرة وغير مباشرة، وأدين بالفضل لأبويا في كل حاجة في حياتي».

وعن الهجوم على أبناء الفنانين، عقب: «طب يا جماعة ما ابن الدكتور دكتور وابن المهندس مهندس، طبيعي الشخص يكون مثله الأعلى أبوه أو شخص من أهله».

وأوضح أنه مقل في ظهوره بالأعمال الفنية؛ لأنه يبحث عن شخصية مستفزة أو ملفتة للنظر؛ يقدمها بشكل مختلف يفيد الناس وذاته كممثل.

وذكر أن الوجبة الدرامية الرمضانية هذا العام دسمة ومختلفة جدًا؛ لترضي كل الأذواق، قائلًا: «إن التنوع يعود بالإيجاب على الصناعة».

ولفت إلى أن «كل عمل دارمي يحمل رسالة مختلفة حتى لو كوميدي»، مستطردًا: «تقديم عمل لإضحاك الناس في حد ذاته رسالة، فالرسالة ليس من المفترض أن تكون عميقة جدًا».

وأشار إلى أن تغيير السينما والدراما لقوانين ومفاهيم عند الجمهور أحد الأدوار المهمة للفن، مشيدًا بالرسالة التي يقدمها مسلسل «حضرة العمدة»، بطولة الفنانة روبي، ومن إخراج عادل أديب، وتأليف إبراهيم عيسى.