الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد محمود عبدالعزيز: «أدين بالفضل لأبويا فى كل حاجة فى حياتى»

محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز

قال الفنان محمد محمود عبدالعزيز، إنه يستفيد من جميع النصائح التي وجهها له والده الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج «الإبداع في مصر»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس: «كل حاجة بعملها في حياتي مستفيد من والدي ونصائحه سواء بصورة مباشرة وغير مباشرة، وأدين بالفضل لأبويا في كل حاجة في حياتي».

وعن الهجوم على أبناء الفنانين، عقب: «طب يا جماعة ما ابن الدكتور دكتور وابن المهندس مهندس، طبيعي الشخص يكون مثله الأعلى أبوه أو شخص من أهله».

وأوضح أنه مقل في ظهوره بالأعمال الفنية؛ لأنه يبحث عن شخصية مستفزة أو ملفتة للنظر؛ يقدمها بشكل مختلف يفيد الناس وذاته كممثل.

وذكر أن الوجبة الدرامية الرمضانية هذا العام دسمة ومختلفة جدًا؛ لترضي كل الأذواق، قائلًا: «إن التنوع يعود بالإيجاب على الصناعة».

ولفت إلى أن «كل عمل دارمي يحمل رسالة مختلفة حتى لو كوميدي»، مستطردًا: «تقديم عمل لإضحاك الناس في حد ذاته رسالة، فالرسالة ليس من المفترض أن تكون عميقة جدًا».

وأشار إلى أن تغيير السينما والدراما لقوانين ومفاهيم عند الجمهور أحد الأدوار المهمة للفن، مشيدًا بالرسالة التي يقدمها مسلسل «حضرة العمدة»، بطولة الفنانة روبي، ومن إخراج عادل أديب، وتأليف إبراهيم عيسى.

مواد متعلقة

صلاح عبدالله: كان نفسى أمى تشوفنى فى التليفزيون

صلاح عبدالله: بدأت رحلتي الفنية من بيت الغولة في بولاق

محيى إسماعيل: «الراجل لما ميلقيش وقت للست أحسن ميتجوزش»

حنان مطاوع: «كنت خجولة وشقية فى وسط أهلى.. وبابا قال لى هتطلعى ممثلة»

حنان مطاوع: «أنا كوبى من بابا.. وماما كبيرة بتصرفاتها وأسلوبها»

«أهلا رمضان» من دمياط.. إشادات جديدة من المواطنين عن الأسعار

خبير: الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد

«الزراعة»: إنشاء مزارع فى أوغندا ومالى وزامبيا وإريتريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

حاول الدفاع عن نجلته من التحرش فسقط قتيلًا فى المرج

بدء غلق كوبرى جاردنيا أعلى طريق السويس لمدة 3 أيام

«الخلافات القاتلة».. حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى الساحل

الإسماعيلى يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية فى شباك سموحة

«رسالة الإمام» الحلقة الثامنة.. الأحواف يخططون للثأر من قتلة «شكلب»

رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف سبب رفع البنك المركزى سعر الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو