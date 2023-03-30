الخميس 30 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إنبى يهزم البنك الأهلى بهدفين فى الدورى

إنبي
إنبي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على نظيره الفريق الكروي الأول بنادي البنك الأهلي، بثنائية لهدف، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس، والذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

شهدت بداية اللقاء تمريرات قصيرة بين لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة بمناطق وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

ولكن تمكن إنبي من هز شباك البنك الأهلي في الدقيقة 14 بهدف سجله أحمد أمين قفة، عن طريق رفيق كابو الذي أرسل تمريرة بينية من منتصف الملعب انفرد على أثرها المهاجم أحمد أمين قفة بالحارس محمد أبو جبل ثم سددها على يساره لداخل الشباك.

ثم خطف كريم بامبو هدف التعادل لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 31 بعد أن أرسل إسلام جابر تمريرة رائعة من خارج منطقة الجزاء قابلها بامبو بتسديدة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

وفي شوط اللقاء الثاني شهدت تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الفريقين دون تشكيل خطورة واضحة على كلا المرميين.

ثم ضاعف إنبي النتيجة بهدف ثاني سجله مروان داوود، في الدقيقة 61 من عمر المباراة بعد أن مرر أحمد يوسف الكرة للاعب مروان داوود داخل منطقة الجزاء وراوغ الأخير المدافع ثم سدد الكرة لترتطم في قدم أبو جبل وتمر لداخل الشباك

وشهدت الدقيقة 67 بطاقة صفراء ثانية ثم البطاقة الحمراء للاعب أحمد أمين قفة بعد كرة مشتركة مع محمد فتحي.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت سجال على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

وينتهي اللقاء بفوز إنبي على البنك الأهلي بثنائية مقابل هدف، ويرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، فيما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند 17 نقطة فى المركز السادس عشر.

انبى البنك الأهلي الدورى المصرى مباراة إنبي والبنك الأهلي

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