سقوط شجرة ضخمة على أحد المنازل فى الفيوم

سقطت شجرة ضخمة منذ قليل، على أحد المنازل بمنطقة داراماد عوسط مدينة الفيوم، بسبب سوء الطقس وشدة الرياح بمحافظة الفيوم، مما أدى إلى سقوط الشجرة بدون خسائر بشرية.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي منطقة دار الرماد بدائرة القسم بسقوط شجرة على أحد المنازل بسبب هبوب الرياح شديدة مما أدى سقوطها ولا توجد خسائر بشرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وقامت بقطع الشجرة من جذورها لعدم إعاقة حركة الطريق، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وعقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع وفد الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لعرض نتائج المرحلة الأولى من مشروع رصد التركيب المحصولي المتكامل بالمحافظة، باستخدام بيانات الإستشعار من البعد، وتقنيات الذكاء الإصطناعي، وتعلم الآلة، والتي شملت رصد المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية بالمحافظة، والمساحات المنزرعة بمحصول القمح.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد أبوالغار أستاذ ورئيس قسم التطبيقات الزراعية بهيئة الإستشعار من البعد والمدير التنفيذي للمشروع، والدكتور عبدالرؤوف مسعود الأستاذ بقسم التطبيقات الزراعية بالهيئة، والدكتور ناصر حسين سالم، والدكتور محسن نبيل عبدالسلام بفريق عمل المشروع، ووكيلي وزارتي الزراعة، والتموين، ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة.

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد أبو الغار، نتائج الدراسة للمرحلة الأولى للمشروع المتمثلة في مساحة محصول القمح على مستوى المحافظة إجمالاً ومراكزها المختلفة تفصيلاً، وكذلك عرض أوجه التعاون المستقبلي بين الهيئة والمحافظة، لدعم خطط التنمية الزراعية المستدامة للمحافظة، وكذا الخريطة الزراعية الاستثمارية.