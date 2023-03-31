الحكومة: سريان الزيادة الجديدة على العمالة المؤقتة والدائمة بحد أدنى 1000 جنيه

أصدرت الحكومة تعليماتها العاجلة لإدارات الحسابات على مستوى دواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة بسرعة إعداد رواتب العاملين بالزيادة الجديدة، تمهيدًا لبدء صرف مرتبات شهر أبريل فى غضون أسبوعين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا.

ووفق مستند حصلت عليه "الدستور"، فإن الزيادات المقررة للموظفين أو العاملين بالدولة لن تقتصر على القطاع الحكومى فحسب، إنما تشمل العاملين بثلاثة قطاعات هى: الحكومة، العام والأعمال العام، كما تسرى على العمالة الدائمة والمؤقتة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة مبلغ 1000 جنيه شهريًا.

وأشار المستند إلى إلتزام شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وحول الجمع بين زيادة الأجور والمعاشات، شدد المستند على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والدورية للموظفين والزيادة التى تقرر اعتبارًا من الأول من أبريل 2023 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة حالتين: إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لإنتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجه التى يعمل بها.

ويحصل العاملين بالتعليم العام والأزهرى، على حافز أداء شهرى إضافى بفئات مالية تتراوح بين 440 جنيه لـ 485 جنيه وفقًا للمستويات الوظيفية المختلفة، يمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه شهريًا.

كما تشمل الزيادات المقررة، منح مكافأة شهرية للموظف أثناء مدة التدريب الإجبارى مقدارها 2800 جنيه، ويجوز زيادة المكافأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

ويمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى والتمريض المتوسط، والفنى الصحى خلال مدة التدريب الإجبارى فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مكافأة التدريب وفق فئات مالية مقطوعة تترواح بين 1300 جنيه و2500 جنيه.

تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما تضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ، ويمنح أعضاء المهن الطبية شهريًا بدل مخاطر مهن طبية تراوح بين 1100 و1700 جنيه تبعًا للتخصص.