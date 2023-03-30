الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمة بقتل مسن لسرقته في عين شمس

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح نيابة عين شمس تجديد حبس المتهمة بقتل مسن داخل شقته بغرض سرقته بمنطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد بالعثور على جثة مسن ملقى داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لمسن في العقد السادس من عمره ومصاب بضربات على الرأس، ونقلوا جثته للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هي سيدة، ارتكبت جريمتها بغرض سرقة الضحية.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القاونية اللازمة، وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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