البيت الأبيض: ترؤس روسيا لمجلس الأمن في دورته المقبلة خبر غير سار

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن ترؤس روسيا لمجلس الأمن في دورته المقبلة خبر غير سار لكنه قانوني.

وأضاف البيت الأبيض، في رسالة الي روسيا: "نحثهم على التصرف بمهنية خلال رئاستهم لمجلس الأمن"، وأشار البيت الأبيض إلى أنه لا توجد طريقة لحرمان روسيا من العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

ويترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الشهر المقبل خلال تولي روسيا الرئاسة الدورية لهذه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين إن "حدثا رئيسيا آخر للرئاسة الروسية سيكون مناقشة علنية على مستوى عال لمجلس الأمن".

وأوضحت أن "هذا الاجتماع سيكون برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف" وأنه سيناقش "تعددية فعالة عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ويترأس لافروف أيضا جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 أبريل المقبل.

أبدى البيت الأبيض، اليوم الخميس، قلقا حيال الأمريكيين الذين لا يزالون موجودين في روسيا بعدما أوقفت موسكو صحافيا بتهمة التجسس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إنه "يحترم" كون الصحفيين يجازفون بالبقاء في البلد المذكور للقيام بمهمتهم، متداركًا "لكن ذلك لا يبدل قلقنا الكبير حيال وجود أمريكيين" في روسيا.