الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متصلة لـ«أمين الفتوى»: كيف أتوب من زنا الإنترنت؟

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أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة عن كيفية التوبة من زنا الإنترنت؟، قائلًا: "الشيطان معانا دائمًا في الدنيا، وكل ما يكون فى اختراع تلاقيه بيتدخل فيه، ودائمًا يخلى الإنسان يستخدم الاختراع ده فى الشر أو المعصية، ويبعده عن الخير والتعلم النافع، فزنا الإنترنت حرام، وطريق يوصل للوقوع فى الزنا المباشر".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "لابد للإنسان أن يتعلم الأخلاق، كل إنسان استخدم الإنترنت فى إفساد إنسان بيت أو إفساد زوجة على بيتها، نعم مفيش حد شايفك لكن ربك شايفك، ولابد من توبة، تقول يا رب توبت واندم على ما فعلت ولو ذنوبك تصل عنان السماء فالله يقبل التوبة".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتُبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل، وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

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بعد الفاصل

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