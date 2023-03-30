الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن متأثرا بطلق نارى بإحدى قرى أبوقرقاص بالمنيا

جثة
جثة

لفظ  مواطن  أنفاسه متأثرا بإصابته بطلق ناري داخل منزله بإحدى قرى مركز أبوقرقاص، في ظروف غامضة بمحافظة المنيا.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول مواطن  عاما، مقيم في إحدى قرى مركز أبوقرقاص، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة.

 بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وفاة المواطن  إثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالبطن، في ظروف غامضة، وتم التحفظ علي الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الحادث.

مواطن طلق ناري مركز أبوقرقاص محافظة المنيا الأجهزة الأمنية

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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