هل الحقن تفطر الصائم؟.. «الإفتاء» تجيب

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: "هل الحقن تُفطر الصائم؟"، قائلًا: "إن الحقن بجميع أنواعها سواء عضل أو وريد أو شرجية، لا تفطر، وهذا اختيار دار الإفتاء".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أن الحقن تأخذ عبر الوريد أو العضل وهذا ليس منفذ إلى الجوف، لافتًا إلى أن كل ما فيها ليس بطعام لم يدخل إلى الجوف أو المعدة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الحقن حتى لو فيتامينات أو مسكنات، حتى لو حس الشخص بنشاط فى بدنه بعدها، غير مفطرة، وصيامه صحيح ولا أي شيء فيه عليه، أما الحقنة الشرجية فهناك خلاف عليها، ونحن نأخذ برأي المالكية، بأنها جائزة".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتُبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.