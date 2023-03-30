الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مدينة نصر

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة نصر، دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

ضبط شاب تعدى جنسيًا على مسن بالتبين

هالة صدقى: الجمهور أحب «الحاجة وصيفة» وحمّلنى مسئولية (حوار)

رسائل المصريين إلى الإمام الشافعى: «حقق مُرادنا.. وليك الحلاوة»

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 2%

السبت.. قصور الثقافة تطلق ليالى رمضان على مسرح 23 يوليو بالمحلة

الحكومة تعتمد زيادة بدل الصحفيين وتعلن موعد صرفه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق