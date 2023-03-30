السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مدينة نصر

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة نصر، دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.