الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالأقصر

مصرع شخصين
مصرع شخصين

لقي شخصين مصرعهما وإصابة 3 آخرين ، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وتوكتوك، مساء اليوم الخميس، بالطريق الزراعى بمحافظة الأقصر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وتوكتوك، وتحديدًا بالطريق الزراعى الشرقى عند نجع الوحدة بالكيلو ٤٠، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 أخرون.

وعلى الفور تم الدفع بـ٥ سيارات للأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، و الجثامين إلى المشرحة  للعرض علي الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريحات الدفن لتسليمها إلى أهلهم وذويهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

الأقصر الطريق الزراعي مصرع شخصين إصابة 3 أشخاص حادث تصادم نجع الوحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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