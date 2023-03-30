«أمناء الحوار الوطني»: بصمات خاصة للمشاركين في مختلف المجالات

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأسماء المشاركة في الحوار الوطني مجموعة من ضمن مجموعة أسماء تم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن تفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مقترح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات يؤكد تفاعله مع الحوار الوطني.

وأضاف عضو أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن الاجتماعات والمشاروات مستمرة على مدار الوقت وكلما حدث نتيجة يتم الإعلان عنها من خلال الأمانة العامة للحوار الوطني.

وأوضح أن الإعلان عن رموز وقيادات فكرية وسياسية وحقوقية ضمن المشاركين في الحور الوطني هي قائمة تضم نخبة من الشخصيات في مختلف المجالات وهي أسماء لها بصماتها الخاصة في مجالاتها.