السبت.. قصور الثقافة تطلق ليالى رمضان على مسرح 23 يوليو بالمحلة

يشهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة بالغربية، انطلاق فعاليات الليالي الثقافية والفنية والتي تأتي ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، بشهر رمضان المبارك، وذلك بداية من مساء السبت المقبل وحتى الجمعة 16 من الشهر الكريم.

وبحسب برنامج قصور الثقافة، يضم برنامج الاحتفال بالشهر المبارك العديد من الفعاليات والأنشطة منها عقد عدد من المحاضرات والندوات التثقيفية، والمسابقات الثقافية، وفقرات لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة من أبناء المحافظة، فيما يستقبل المسرح عدد من فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد الديني طيلة أيام الاحتفال بالشهر المعظم.

من جانبه، أوضح الأديب جابر سركيس، مدير عام الثقافة بمحافظة الغربية، بأن فعاليات الاحتفال بشهر الصوم سوف تتضمن يوميا تكريما لأحد الشخصيات الأدبية أو الفنية من أبناء الغربية، كما أشار إلى أن برنامج ليالي رمضان لهذا العام سيضم عقد العديد من المحاضرات والندوات التثقيفية داخل عدد من مواقع الثقافة بالغربية منها: قصر ثقافة طنطا، بيت ثقافة زفتى، قصر ثقافة المحلة الكبرى، وبيت ثقافة كفر الزيات.