الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مادلين طبر: حضرت عزاء والدى وأنا «متزوقة»

مادلين طبر
مادلين طبر

قالت الفنانة مادلين طبر، إن والدها رفض عملها في الصحافة، رغم عشقها الكبير للمهنة، لافتة إلى أن والدها كان يتطلع إلى التحاقها بكلية الطب أوالهندسة،  حيث كان يصرخ بها: "عايزة تكوني جورنالجية ليه؟"

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وأضافت الفنانة مادلين طبر، خلال لقاءها ببرنامج خط أحمر، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنها فكرت كثيرًا في الموت بعد رحيل شقيقها جورج، معقبة: "لم أتصور حياتي من غيره، وعشت وجع الفراق كتير مع خالتي ووالدي وأمي وشقيقي".

 

وأشارت إلى أن شقيقها الراحل جورج كان يشبهها دائمًا بالفنانة كلوديا كاردينالي.

 

وتابعت الفنانة مادلين طبر: "أنا عسولة وحضرت عزاء والدي وأنا متزوقة، وتعملت من والدتي البساطة والتواضع والحكمة الصبر، وشعرت أنني كبرت في السن بعد وافتها".

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وائل لطفي

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