مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8| عاليا تراعي والدتها المريضة.. وعمرو يستمتع بوقته مع بثينة

رصدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، اتصالاً هاتفيًا من «عمرو» ياسر جلال إلى زوجته «عاليا» داليا مصطفى ليطمئن على «حماته» عفاف مصطفى، بعد أن أجرت فحوصات طبية وأخبرها الطبيب بموعد عمل القسطرة.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثامنة

وشهدت الحلقة الثامنة من علاقة مشروعة، عمرو وهو يُخبر زوجته عاليا بأنَّه قابل «زياد» قريبها، وقال لها إنَّه تهرب منه ورفض الجلوس معه لأنه كثير الكلام، بغرض معرفة إن كان زياد تحدث مع عاليا عمَّا رآه أم لا، وجاء الاتصال وعمرو يجلس مع بثينة في سهرة رومانسية تبادلا خلالها حديثًا رومانسيًا.

مواعيد مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023

جدير بالذكر أن مسلسل علاقة مشروعة يعرض عبر شاشة DMC دراما، ثمَّ قناة الحياة في تمام الساعة الـ9.30 مساء، والإعادة في الـ1.30 مساء، والإعادة الثانية في الـ4.30 صباحا، كما تعرض على قناة DMC في تمام الساعة الحادية عشرة.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور أحداثه فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.