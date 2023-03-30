باحثة: طوق النجاة تايوان في الاتحاد مع الصين

قالت تمارا برو، باحثة في الشئون الصينية، إن زيارة رئيسة تايوان تساي إنغ وين، لأمريكا الوسطى وزيارتها لأمريكا ستضعها في موقف محرج.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصري، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تقوم بمحاصرة تايوان خارجيًا من خلال تقليل عدد الدول التي تعترف بها فمنذ عام 1971 كان عدد الدول المعترفة بتايوان 51 ووصلت إلى 16 دولة الآن.

وأكدت أن طوق النجاة بالنسبة لتايوان في التوحد مع الصين، خاصة أن الأخيرة تريد انضمامها لها بطريقة سلمية، مشيرة إلى أن رئيس الصين قال خلال زيارته الأخيرة لروسيا، "إن العالم يشهد تغيرات لم يشهدها منذ مائة عام".

الصين وروسيا تسعيان لخلق عالم متعدد الأقطاب

وأشارت إلى أن الصين وروسيا يسعون لخلق عالم متعدد الأقطاب وخالي من السيطرة الأمريكية، وأن حرب أوكرانيا ستكون فاتحة للعالم المتعدد الأقطاب، مؤكدة أن الصين دخلت الشرق الأوسط ووسعت انتشارها الاقتصادي والسياسي من خلال المصالحة بين إيران والسعودية.