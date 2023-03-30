مكتب الرئيس الأوكرانى: القوات الروسية تقصف خاركيف بشكل مكثف

قال مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية تقوم بقصف مدينة خاركيف بشكل مكثف من منطقة بيلغورود.

وأكدت الإدارة المحلية للمدينة في خاركييف أن إطلاق صواريخ S-300 المعدلة من مقاطعة بيلغورود الروسية باتجاه خاركيف.

صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرجي زيبنسكي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجنود الروس قضوا على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية أوكرانية على محور كوبيانسك، وأفشلوا أيضًا عملية استبدال وحدات العدو في المواقع الأمامية.

وقال زيبينسكي: "لال النهار، على محور كوبيانسك، كشف العسكريون من مجموعة "زاباد" وقضوا على ثلاث مجموعات تخريبية استطلاعية للعدو من اللواء الآلي المنفصل الرابع عشر وألوية الدفاع الإقليمي 103 و05، كما أفشلوا تناوب الوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في المواقع المتقدمة بمنطقة بلدة مولتشانوفو.

وأشار الضابط الروسي إلى أن مدفعية قوات "زاباد" دمرت مجموعتين ضاربتين لقذائف الهاون للعدو في منطقة كراخملنوي وكوتلياروفكا.

أضاف زيبنسكي أنه في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول حاولت قوات أوكرانية إجراء استطلاع و"تكبد العدو خسائر، نتيجة للهجوم المضاد لقواتنا، واضطر للتراجع إلى مواقع سابقا. وخلال المعركة تم القضاء على نحو 15 مسلحا وأسر خمسة".

وتابع رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، قائلا إن أطقم منظومة الصواريخ "تور" المضادة للطائرات دمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية من طراز "فوريا" في منطقة بلدتي ناوغولنيوي وفيليكي- فيسيلوك.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخرا (جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

وقالت بعثة جمهورية دونيتسك لمركز التحكم والتنسيق المشترك للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب فى أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية أطلقت 20 صاروخا من راجمات صواريخ على دونيتسك.

وكتبت البعثة على قناتها على “تليجرام”: "تم الإبلاغ عن هجوم قصف من القوات الأوكرانية فى مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق عشرين صاروخا من عدة قاذفات صواريخ"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشارت البعثة إلى أنه تم تنفيذ الهجوم من مدينة كراسنوجوروفكا الواقعة فى الأراضى التى تسيطر عليها سلطات كييف.

وذكرت البعثة أن القوات الأوكرانية شنت تسع هجمات قصف على مستوطنات جمهورية دونيتسك على مدار اليوم، وتم إطلاق 53 قذيفة، واستخدمت القوات الأوكرانية مدفعية عيار 155 ملم و152 ملم وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.