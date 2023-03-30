جبر الخواطر على الله: إنفلونسر ترسم ضحكة على وجه «طفلة الكلاب» بالعباسية (صور)

شاركت صانعة المحتوي إيمان أحمد، على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور خاصة مع الطفلة شهد المتواجدة في ميدان العباسية وذلك بعد الذهاب لها وإهدائها عرائس وألعاب بعد انتشار صورها أثناء إطعامها للكلاب في الشارع.

وقالت إيمان أحمد إنها ذهب للطفلة شهد فى العباسية بعدما انتشرت صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحة أنها بعد رؤيتها لصورها وقيامها بإطعام الكلاب، قررت زيارتها لإدخال السرور عليها مثلما تقوم برعاية الكلاب.

أضافت إيمان أحمد، لـ"الدستور"، أنها قامت بزيارتها وفوجئت بحبها الكبير للكلاب التي تعلقت بها، لدرجة أن الكلاب تسير معها فى كل مكان ولا تتركها أبدًا، وبالحديث مع شهد علمت أنها تهتم بالكلاب وتتقاسم معهم طعامها.

تابعت مقدمة المحتوي أن شهد شعرت بالسعادة بسبب الزيارة ومنحها مجموعة من الألعاب موضحة أن هناك عدد من متابعيها على منصات التواصل قاموا بالذهاب للطفلة بعد نشر تلك الصور والحديث عنها وهو ما أسعدها كثيرًا، نظرًا لتفاعل متابعينها مع حالة شهد.

وأشارت إيمان إلى أن قصة الطفلة شهد أثرت فيها كثيرًا، بسبب قلبها الرحيم، فعلى الرغم من ظروفها إلاّ أنها تقوم برعاية وإطعام الكلاب من أكلها، لافتة إلى أنها قررت التواصل مع عدد من الجمعيات الخيرية لتبنّي حالة الطفلة شهد وستقوم بمتابعتها بشكل مستمر، للتخفيف عنها وإثبات أن ما في قلبها من رحمة للكلاب وفرّ لها ولو قليل من السعادة لتشجيعها على الاستمرار فى لين القلب طوال حياتها.

إيمان أحمد

كانت إيمان قد قالت فى منشور عبر حسابها على فيسبوك: "شهد البنوتة اللي عايشة في ميدان العباسية وبتنام في الشارع وسط كلاب وقطط الموقف، وبتقسم أكلها ولبسها مع الكلاب اللي بتعبتوهم أعر أصحابها، ربنا رزقها بكميه رحمه وحب للحيوانات مشوفتهومش في ناس كتير عندهم كل حاجة، روحت أشوفها وجبتلها لعب وحاولت أبسطها علي قد ما أقدر، وشوفت حنيه وطيبة في عينها وفرحه بالالعاب اللي الشارع وظروفها حرمها من كل اشكال الطفوله والفرحة.

وتابعت "أول ما شافت اللعب جريت بيهم علي كلابها تفرجهم عليها حاولت اشارك معاكوا جزء بسيط من يوم شهد اللي كان حلو عشان الالعاب اللي جاتلها، بس أيامها وسنينها اللي بتعدي عليها في الشارع صعبه وقاسية أوي، ناس كتير بعتولي بعد ما شافوها عايزين يروح يشوفها ويساعدوها.

شهد في زيها كتير في شوارع مصر بس ربنا حط في قلوبها رحمه وطيبة علي مخلوقات ربنا عشان كدا كله مكنش مصدق، ازاي في عز إحتياجها بتحس بالحيوانات وبتعطف عليهم، أي حد عايز يساعد شهد وكل أطفال الشوارع ميديش فلوس يجيب لبس وأكل لعب وادوات نضافة بس ميديش أبداً فلوس، لان أهلها وأهلهم بيكونوا رماينهم فا لو عرفوا إنهم هيجيبوا فلوس مش هيسيبوهم وهيستخدموهم كل يوم تجارة ليهم".