الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8.. مفاجأة صادمة لـ عمرو وبثينة في أسوان

علاقة مشروعة
علاقة مشروعة

بدأت منذ قليل الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم على قناة الحياة الفضائية والتي تعرض في تمام التاسعة والنصف مساء.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثامنة 

وبدأت الحلقة الثامنة بمفأجاة صادمة لعمرو ( ياسر جلال) وبثينة (مي عمر) بعد أن قابل أحد أقارب عاليا (داليا مصطفى) في أسوان وهو يجلس جلسة رومانسية مع بثينه ما أثار صدمة قوية له.


مخلص الحلقة 7 من مسلسل علاقة مشروعة

وانتهت الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى، على وجود شريف شقيق بثينه (مي عمر) في منزل أمجد (مراد أكرم) وهو ما تسبب في تشويق وآثار عدد من متابعي المسلسل، خاصة وأن بثينه قد قامت بالسفر مع عمرو (ياسر جلال) لأسوان.

كما شهدت الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة تدهور حال أبناء عمرو (ياسر جلال) بعد أن قام ابنه أحمد بالسهر في إحدى الملاهي الليلية مع صديقته وعاد لمنزله وهو في حالة سكر شديدة، بالإضافة إلى هروب ابنته فريدة من المدرسة والتخطيط للذهاب لعمل مقابلة مسابقة ملكة جمال على الرغم من رفض والدتها.

ملخص الأحداث السابقة قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل علاقة مشروعة

كما واصل أمجد (مراد مكرم) محاولاته مع بثينه (مي عمر) للرجوع اليه مرة أخرى ولكنها رفضت كالعادة، حتى أن أحد أصدقائه وجه إلي أن يبتعد عنها قليلا ويقوم بمراقبته دون أن تشعر.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

يعرض مسلسل "علاقة مشروعة" في السباق الرمضاني 2023 وهو من بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مى عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد من نجوم الوسط الفني، مسلسل علاقة مشروعة من تأليف سماح الحريرى ومن إخراج خالد مرعى، ومن إنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

ويسلط مسلسل علاقة مشروعة الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية التي نعيشها، ويتم عرضها في إطار تشويقي وجذاب، ومن ضمن القضايا التي تدور حولها فكرة مسلسل علاقة مشروعة، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا "داليا مصطفى"، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش المسلسل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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مواعيد الحلقة 8 من مسلسل «علاقة مشروعة» وقنوات العرض

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