الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الدقهلية» تشن حملة على المنشأت الغذائية للتأكد من سلامة الأطعمة

جانب من الحملات
جانب من الحملات

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك، وقامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 237 منشأة تبين أن 59 منها دون ترخيص و8 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 123 محضرًا وسحب 60 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1328 كيلو من أغذية متنوعة و 662 لتر عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

كما كثفت الإدارة حملاتها على محلات بيع ياميش رمضان حيث تم المرور علي عدد 97 منشاة لبيع الياميش تبين أن منها 47 دون ترخيص ومنشأة واحدة بها خطر داهم يستوجب الغلق الفوري، كما تم إعدام  692 كيلو ياميش رمضان ونحو 281 لتر عصائر لانتهاء الصلاحية. 

كما تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال لجنة التفتيش والمتابعة التي تم تنفيذها بالمرور على الإدارات التنفيذية والخدمية برئاسة مركز ومدينة ميت غمر لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين .

جاء ذلك خلال أطلاع «المحافظ» علي تقرير نتائج اعمال اللجنة الذي عرضه المحاسب باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والذي أعده وشارك فيه الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة، وأعضاء اللجنة السيد المحمدي، ومحمد الطنطاوي، وسعد عبدالله، وأيمن محمد، وعضو من إدارة المركبات بالمحافظة.

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية الحملات مراقبة الأغذية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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