مادلين طبر: «الست لازم تعرف حدودها.. وزوجي عمره ما ضربني»

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها ورثت عن والدها الشخصية القوية والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة والشجاعة: "والدي كان وسيم وذو بشرة سمراء لذلك فأنا أحب الرجالة السُمر".

وأضافت الفنانة مادلين طبر، خلال لقائها ببرنامج “خط أحمر”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن والدها كان “سي السيد” في البيت، بسبب طبيعة عمله العسكرية، فقد كان رجلًا جادًا وحاسمًا في المواقف الصعبة، وأكدت: "تعلمت منه تحمل المسئولية".

وأوضحت الفنانة مادلين طبر، أن حياة والدها العسكرية جعلتها متفوقة دراسيًا، وساعدتها كثيرا في حياتها العملية وغرست بداخلها حب القيادة والسيطرة، واتخاذ القرارات بحسم وقوة.

وعن المواصفات التي تعشقها في الرجل، أكدت أنها تحب الرجالة أصحاب البشرة السمراء، نظرا لأن والدها كان وسيم وذو بشرة سمراء.

وعن حياتها الزوجية، قالت الفنانة مادلين طبر: "الست لازم تعرف حدودها وتكون مطيعة، ولا توجد ندية أو مقارنة بين الرجل والمرأة، و زوجي عمره ما ضربني لأني عارفه حدودي، الست لازم توصل في مرحلة إلى الهدوء".