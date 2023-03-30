الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 1370 مواطن ضمن فاعليات قافلة طبية في دمياط

قافلة
قافلة

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية أبو عدوى بمركز كفر سعد، وذلك ضمن الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة دمياط و وزارة الصحة والسكان للوصول بالخدمات العلاجية لاهالى القرى ، و فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وشهدت القافلة الطبية فحص 1370 مواطن على القافلة، تم تحويل 20 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 10حالات، وأيضا إجراء 271 تحليل معملى و فحص 46 حالة بالأشعة و 33حالة بالسونار، هذا إلى جانب صرف العلاج اللازم بالمجان.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان تلك القوافل يتم تنفيذها بشكل دورى تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية، لافتا إلى أنه تم عقد فصل لاجراء امتحانات محو الأمية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وشنت مديرية الصحة بدمياط، حملات مفاجئة على المطاعم والمحال التجارية للتأكد من سلامة الأغذية بمحافظة دمياط تزامنا مع شهر رمضان الكريم، في إطار الحرص والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع بالمحال التجارية المختلفة بمحافظة دمياط ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور منال عوض محافظ دمياط 
وبناءا علي توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية تواصل المرور المفاجئ تحت إشراف الدكتور عطيه منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية على ١٨٢ منشأة محال بيع وتداول الأغذية للتأكد من سلامتها وصلاحية المنتجات الغذائية المختلفة وقد أسفرت عن ضبط ١,٢٠٠ طن أغذية غير صالحة،و ٨٤ منشأة بدون ترخيص ،و١٣ منشأة بها خطر داهم ،وتم تحرير ١٩٢ محضر

دمياط صحة دمياط وكيل صحة دمياط قافلة

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