نائب محافظ المنيا يشارك في حفل إفطار مؤسسة «تربية البنين» للإيتام

شارك الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، في حفل الإفطار مع أطفال مؤسسة تربية البنين بحي غرب مدينة المنيا، ضمن جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة، للتواصل المباشر مع كافة فئات المواطنين ومشاركة جميع أبناء المحافظة خلال الشهر المبارك .



رافق نائب المحافظ خلال حفل الفطار، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والنائبة رشا المهدي عضو مجلس الشيوخ، حمادة طه مدير مؤسسة البنين بالمنيا.

قدم «أبوزيد»، التهنئة للأطفال من أبناء المؤسسة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وسط أجواء من السعادة والفرحة كما استمع نائب المحافظ، لعدد من المواهب المقدمة من الأطفال داخل المؤسسة، موجها الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تسعي دائما للمشاركة في تلك الفعاليات، وموجها بتوفير الدعم الكامل للأطفال.



وسلم نائب المحافظ، عددا من الهدايا للأطفال، كما تفقد الملعب الخاص بالمؤسسة لإمكانية وضع الدراسة المناسبة لتنفيذ أعمال التطوير بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

يذكر ان الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، كان شارك الإفطار مع أطفال مؤسسة المصطفى للأيتام بمركز سمالوط، ضمن جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة، للاحتفال بحلول شهر رمضان الكريم، والتواصل المباشر مع كافة فئات المواطنين من أبناء المحافظة.