3 سنوات لعاطل بتهمة التعدى على جاره بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 3 سنوات، لعاطل ما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتسبب في عاهة مستديمة للمجني عليه في القضية المقيدة ،برقم 19882 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد.

تعود عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه، وإصابته بعاهة مستديمة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه أثناء توجه المجني عليه، لزيارة شقيقته المريضة أبصر المتهم عاطل، مستقلا موتوسيكل مشعلا جهازه الصوتي مصدرًا منه أصواتًا عالية ومزعجة، فعاتبه على ذلك، فقام المتهم بسبه وشتمه، وانتهى الأمر بدلوف المجني عليه إلى مسكن شقيقته، وحال انتهاء زيارته توجة إلى المحل خاصته، وسمع أصواتًا عالية، فخرج ليستكشف الأمر، ففؤجي بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب حال حمله سلاح أبيض "سيف"، استقرت خلف إذنيه اليسري محدثا إصابته، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الحكومية بمساعدة الأهالي لتقلي العلاج تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وثبت من التقرير الطبي أن الإصابة التي لحقت بالمجني عليه جراء حالته الإصابية بالرأس والوجة إصابة جزئية بالعصب السابع، مما تعد عاهة مستديمة تقدر بنسبة 15%، وبعد الاطلاع على مواد الإجرءات الجنائية قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.