بطلق ناري.. تشريح جثة شاب قتله آخر خلال مشاجرة بالساحل

قررت نيابة الساحل تشريح جثة شاب قتله آخر بطلق ناري بسبب خلافات سابقة بمنطقة الساحل، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما أمرت بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة محل الواقعة تمهيدا لتفريغها.

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغا يفيد بمقتل شاب على يد آخر بطلق ناري بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطلق ناري وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شخص يجمع مع المتهم خلافات سابقة، وبيوم الحادث، سدد له طلق ناري أودى بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم، واقتياده لديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.