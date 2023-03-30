الراديو بيضحك فى رمضان

لا يمكن أن يمر «رمضان» دون متابعة الإذاعة، وإذا ذكرت الإذاعة ذكر الراديو ٩٠٩٠، الذى يقدم هذا العام خريطة برامج ممتعة، تناسب الشهر الفضيل بداية من البرنامج الرمضانى الشهير «حلى ودنك» فى موسمه العاشر- نمسك الخشب- والذى يقدمه الإعلامى عبدالفتاح مصطفى أحد أهم الأصوات الإذاعية حاليًا، أتابع البرنامج منذ عدة مواسم وللأمانة لم يخذلنى فى موسم واحد منها، أفكار رمضانية وإعداد محترم وتقديم رائع، جميل أن تهتم محطة راديو بذكر الله والتواشيح والمنشدين والأجمل أن تسمى البرنامج «حلى ودنك»، البرنامج يُذاع على «الراديو ٩٠٩٠» فى الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الشهر المبارك.

«عمارة الحاج رمضان» الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، على «الراديو ٩٠٩٠» للموسم الثامن، موضوع تانى. حلقات هذا الموسم الذى اعتاد أن يرصد طقوس المصريين فى مختلف المحافظات خلال شهر رمضان المبارك تم تسجيلها بالكامل داخل قرى أسوان والنوبة، ويتحدث عن عادات وطقوس أهل النوبة الطيبين، الذين يتحدثون بتلقائية شديدة وبطيبة وجدعنة.. «عمارة الحاج رمضان» يعرض يوميًا الساعة ٥:١٥ عصرًا.

الراديو بيضحك.. برنامج الراديو بيضحك من البرامج المفضلة عندى على «الراديو ٩٠٩٠»، ميزته أنه يأخذ المستمع لحالة بهجة من خلال مواضيعه وضيوفه والأسئلة والموضوعات التى تطرح فيه، والحقيقة أن الإعلامية فاطمة مصطفى قادرة على إدارة حوار يجذب المستمعين، سواء من خلال برنامجها مع د. محمد رفعت الذى يخاطب الأمهات والأطفال ويجيب بهدوء عن كل ما يشغل بال الأسرة، أو من خلال برنامجها الذى يستمر فى شهر رمضان «الراديو بيضحك»، والذى استضاف أحمد العوضى وحكى تفاصيل إنسانية عن علاقته بياسمين عبدالعزيز وكواليس مسلسله «ضرب نار» الذى يعرض حاليًا.. «الراديو بيضحك» الذى يعرض كل أربعاء فى الساعة العاشرة مساءً يستحق المشاهدة.

«مفيش منه» برنامج حوارى فنى يومى، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى رامى الحلوانى، ويذاع على «الراديو ٩٠٩٠»، البرنامج به فقرتان رئيسيتان، الأولى «يوم من عمرى» ويتحدث فيها الضيف عن أهم يوم فى عمره، والفقرة الثانية «النص التانى» ويتحدث عن شخص مهم فى حياته، يوميًا طوال أيام شهر رمضان، فى تمام الساعة ٣ عصرًا.

«على رأى اللى قال» برنامج من تقديم الإعلامية المتألقة داليا الخطيب، يحكى عادات وتقاليد مصرية مش هتلاقيها فى أى مكان فى العالم زى «شهقة الملوخية، واصطباحة المصريين، والخلخال، وطقوس السبوع والحنة، وصباحية العروسة، والملاية اللف، والخرزة الزرقا، وحلة الاتفاق، والخاطبة».. وغيرها.. البرنامج يذاع يوميًا فى رمضان فى تمام الساعة ٢:٥٠ عصرًا.

مسلسسل «مين فى دول» من الأعمال اللى دمها خفيف فى «الراديو ٩٠٩٠»، المسلسل من بطولة محمد نشأت وإيمان السيد، وبمشاركة عدد من الأبطال وضيوف الشرف بينهم محمد عصام وإيهاب الزناتى، سامح عبدالعزيز، محمد البحيرى، ومن تأليف هشام يحيى وعبدالله مصطفى، الثنائى نشأت وإيمان كانت لهما تجارب صريخ ضحك فى المواسم السابقة ويعودان هذا العام بـ«مين فى دول» الذى يدور حول «شناوى»، سائق التاكسى الذى تعرض لحادث وبسببه يتقمص عددًا من الشخصيات.. مسلسل لطيف ينفع فى وقت الزحمة ع الطريق، يُذاع يوميًا فى الساعة ٤:٢٠ عصرًا.

«فوانيس» من البرامج الإذاعية المميزة، يحمل قدرًا كبيرًا من النوستالجى لزمن جميل، يرصد البرنامج كواليس الأعمال الرمضانية الخالدة مثل تواشيح الشيخ النقشبندى والمسحراتى لسيد مكاوى، «فوانيس» تقدمه الإعلامية عبير بسيونى على «الراديو ٩٠٩٠»، الساعة ٢ ظهرًا، ويذاع طوال أيام شهر رمضان المبارك.

- «كلم ربنا» للكاتب الصحفى أحمد الخطيب من البرامج الرمضانية المهمة، البرنامج يتحدث عن علاقة الإنسان برب العزة واللحظات الصعبة التى نمر بها والتى تجعلنا نتحدث مباشرة مع الله.. استمعت لحلقة الكابتن أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، وحلقة هانى شنودة.. برنامج مهم ومؤثر يذاع يوميًا فى الساعة ٦ مساءً.

«كلام محترم» واحد من البرامج التى تروى لنا قصة لماذا «نحن» كبار، ونحن هنا أقصد بها مصر، حيث يرصد البرنامج، الذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، القوى الناعمة المصرية العظيمة وكيف أثرت فينا وحجم تأثيرها فى العالم وكيف كان مشروعها مهمًا جدًا، استمعت لحلقتين، الأولى عن أديب نوبل العظيم الأستاذ نجيب محفوظ والثانية عن الكاتب والأديب العظيم الأستاذ توفيق الحكيم.. أعتقد أن البرنامج يصلح لأن يكون مشروع كتاب يوثق جزءًا مهمًا من تاريخ مصر من خلال مبدعيها.. البرنامج يذاع يوميًا ٢.١٠ ظهرًا.

«ستوديو ٩٠٩٠» برنامج يومى يقدمه عدد من المذيعين، تابعت منه الحلقة التى قدمها محمود الفقى وهند جاد، مواضيع البرنامح أقرب للمجلة، أفكار حلوة اجتماعية ونوستالجيا وأكل ومناقشة مسلسلات. البرنامج يبث يوميًا الساعة ١٠ مساءً.

من البرامج المميزة على الراديو برنامج «وش وقفا.. حكايات شارع الصحافة» للكاتب الصحفى د. محمد الباز.. الذى يذاع على إذاعة القاهرة الكبرى، البرنامج يروى حكايات وكواليس عن مهنة الصحافة، قصصًا بعضها طريف وبعضها الآخر غريب لكنها حدثت بالفعل، والباز واحد من الحكائين الموهوبين الذين يمتلكون القدرة على سرد التفاصيل دون أن تشعر بالملل.

البرنامج واحد من مصادر البهجة بالنسبة لى وما يرويه جدير بالاستماع.. من بينها حكاية كلب الملك فاروق الذى تسبب فى حبس أصحاب جريدة المصرى.. وقصة كامل الشناوى الكاتب والأديب وقصة أكبر مقلب تعرض له.. حكايات لطيفة. البرنامج يُعرض يوميًا الساعة ٥:٤٥ على القاهرة الكبرى.

برنامج «التتر» من البرامج الرمضانية الممتعة، من تقديم الإعلامية هاجر جميل على محطة «شعبى إف إم».. وجود هاجر جميل فى برنامج يجعلك تسمع وإنت مطمئن للمحتوى، هاجر جميل مذيعة مجتهدة قدمت فى رمضان فكرة مختلفة تعتمد على «التتر» فى حياتنا، كل شخص فى حياته أشخاص مهمون يساهمون بأدوار مختلفة، منهم البطل والمصور والمخرج والمونتير وخلافه.. حياتنا أشبه بفيلم سينمائى لسنا بمعزل فيه عن الآخرين نتأثر بهم ويؤثرون فينا.. من هنا جاءت فكرة البرنامج، لقاءات مع شخصيات عامة تتحدث عن «التتر» الخاص بهم. البرنامج يُبث يوميًا الساعة ٩ ونص مساءً.

على راديو أون سبورت برنامج دمه خفيف يقدمه خالد الغندور والإعلامية دينا سليم، عن نفسى عندى حالة ذهول من الغندور الذى اكتشفت فى برنامج «إحنا يا همه» خفة دم لم ألحظها من قبل، والتى جعلتنى أسأل نفسى عن السر، هل هو فورمات البرنامج ولّا وجود زوجته دينا سليم؟.. أيًا ما كان أنا اتعودت ع الطريقة دى.. يا إما الغندور يكمل بيها أو دينا سليم تقدم معاه برامج الرياضة.