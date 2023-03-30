الحلقة 8 من مسلسل جميلة.. نبيل عيسى يصطدم مع ريهام حجاج والسبب صديقته مي

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل جميلة، الكثير من الأحداث المثيرة، حيث تضمنت الحلقة 8 مشهد يجمع بين أكرم شقيق جميلة والذي يجسد دوره الفنان نبيل عيسى، ومي صديقته والتي حملت منه.

الحلقة الثامنة من مسلسل جميلة

طالبت مي حماية أكرم بعدما تهجم عليها عدد من البلطجية، حيث أكدت أن جميلة والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، هي السبب وراء البلطجية من أجل إجهاض الجنين.

أحداث الحلقة الثامنة مسلسل جميلة:

حاول أكرم طمأنة مي، كما أنه وعدها من أجل الارتباط بها بشكل رسمي وإعلان الزواج، ولكن ترفض مي عرضه وتطالبه بتأمين حياتها.

كما تضمنت الحلقة الثامنة من مسلسل جميلة، مشهد يجمع بين شهيرة والدة جميلة، والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، وجميلة والتي تقوم بدوره الفنانة ريهام حجاج، حيث يطالبها بضرورة التنازل عن القضية المرفوعة ضد شريف زوج أختها، ومنع الوقوف أمامه خوفًا عليها.

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة

هناك الكثير من قنوات العرض فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.

أبطال مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج

مسلسل جميلة من الأعمال المميزة والتي فرضت نفسها منذ اليوم الأول من رمضان 2023، حيث يشارك في العمل ريهام حجاج، النجمة عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.