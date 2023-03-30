الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

الحلقة 8 من مسلسل عملة نادرة.. الدكتورة «أنس» تفقد حبها للأبد

عملة نادرة
عملة نادرة

بدأت الحلقة 8 من مسلسل عملة نادرة على قناة “سي بي سي” الذي يشارك محمد منير بها بغناء تتر المسلسل، واستمرت الأحداث بظهور عبد الجبار "جمال سليمان" وهو يرى صورة أبنه أنس "ندى موسى"، ثم يراها مسعود "أحمد عيد" وشقيقها علاء "أحمد فهيم"، وهو بجانب عصام أبو عصاية "هشام عاشور".

الحلقة 8 من مسلسل عملة نادرة 

ويقرر مسعود أن يذهب لقتل عصام أبو عصاية، حيث يتبادل إطلاق النار مع عائلة أبو عصاية ولكن يوقفه والده عبد الجبار "جمال سليمان"، ويأمر عبد الجبار بوقف ضرب النار، ثم يذهبوا للشيخ منزلاوي "رمزي العدل" لكي يصلحوا الأمور.

وينتهي المشهد بوقف الدم والقتل من أحد الأطراف، وأوضح حسن أبو عصايا "كمال أبو رية" أنه سبق وقام بطلب يدها، وطلب عبد الجبار من أبو عصايا بأن ينسي عصام أبنته أنس.

"عملة نادرة" يضم فريق عمل كبير من نجوم الفن، وعلى رأس القائمة الفنانة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية.

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ويشارك بالعمل الفني "عملة نادرة" إنتاج الشركة المتحدة داخل السباق الرمضاني 2023 كلًا من أيضًا رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، محمد فهيم، هشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

والمسلسل من تصوير، أحمد فهيم، و مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، و الملابس لغادة وفيق، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة 2023:

يتم عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم ويبرز حياة الصعيد على شاشة سي بي سي- CBC على مدار شهر رمضان المبارك، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعاد على مجموعة قنوات cbc في تمام الساعة الواحدة والنصف، ويعرض المسلسل أيضًا على منصة واتش إت - WAtch IT.

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