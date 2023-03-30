خبير اقتصاد يوضح أثر قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة

علق الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، على قرار البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس.

وأكد “عبد المطلب” في تصريحات لـ"الدستور"، أن القرار جاء متوافقًا مع التوقعات، إلا أن المخاوف تتعلق بانعكاسات القرار على إرتفاع الأسعار، حيث أن قبول البنك المركزي برفع الفائدة 2% سوف يتبعه فيما بعد تعويم جديد.

وأشار إلي أن المشكلة الأساسية والارتباط المباشر بين حركة اسعار السلع في مصر مرتبطة أكثر بسعر الصرف، حيث أن عدد كبير من المؤسسات ورجال الأعمال يسعرون منتاجتهم عند سعر صرف يتراوح مابين 35% إلي 37%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وأضافت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان لها «على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار».