الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ميشيل صبان: «مؤتمر المناخ اثبت قدرات مصر أمام العالم»

الدكتورة ميشيل صبان
الدكتورة ميشيل صبان

قالت الدكتورة ميشيل صبان، رئيس الصندوق الأخضر للنساء بفرنسا، والمتخصصة في التغيرات المناخية، إن مصر تبني حضارة جديدة مستوحاة من حضارتها القديمة. 

وأضافت ميشيل صبان خلال مداخلة عبر “سكايب”، بفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الشعب المصري يتميز باللباقة، معقبة: "استقبلني استقبال استثنائي".

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل لصالح شعبه، وهو ما يتجلى واضحاً في المشروعات القومية الجديدة والمدن الجديدة ، لافتة إلى أن الرئيس السيسي فخر لمصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وأعربت “صبان” عن فخرها بمقابلة شيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، قائلًة: مقابلة هذين الرجلين الكبيرين فخر، فهما رجال سلام وتسامح".

كما أشارت إلى أن الدولة المصرية هي بلد جوهري والعالم رأى قدرتها خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

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بعد الفاصل

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