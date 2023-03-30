الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صلاح عبدالله: كان نفسى أمى تشوفنى فى التليفزيون

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

كشف الفنان الكبير والقدير صلاح عبدالله، عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية، خلال لقاء تليفزيوني منذ قليل.

وقال خلال لقائه ببرنامج" أنا والقناع"، مع الإعلامية مني عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن أساس دخوله عالم مواقع التواصل الاجتماعي، نابع من إحساسه بأهمية لعبه لدور كمواطن مصري.

وأضاف: "عايزين تعرفوا الطيبة بصوا في وشي".

 وأضاف:" كان لازم أدخل وأشارك خاصة مع وقوع أحداث مهمة في بلدي، وآراء خطرة جدًا بتترمي عليها".

وأوضح: "عايزين تعرفوا الطيبة بصوا في وشي، وكان نفسي أمي تشوفني في التليفزيون يوم وفاتها قعدت أبوس كل حتة في السرير اللي كانت نايمة عليه".

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