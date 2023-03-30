وزارة الصحة العمانية: نسبة وفيات المصابين بفيروس «ماربورج» من 60% إلى 80%

قالت وزارة الصحة العمانية ان نسبة وفيات المصابين بفيروس ماربورج يصل إلى ما بين 60% إلى 80%.

ودعت وزارة الصحة العمانية مواطني عمان إلى عدم السفر لتنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب تفشي فيروس ماربورج.

وقد وصل فيروس ماربورغ القاتل إلى تنزانيا وأصاب ثمانية أشخاص، وهو فيروس يمكن أن يتسبب في حدوث نزيف داخلي وحمى وفشل كلوي وقيء، وتراقب منظمة الصحة العالمية تفشي المرض عن كثب والتي تساعد السلطات على تعقب 161 مخالطا للمرضى المشتبه بهم توفي خمسة منهم.

يصف المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض الفيروس بأنه نادر للغاية، تم تحديده لأول مرة في أوغندا في عام 1967 هو مصدر قلق كبير لأن نسبة عالية من المصابين لا ينجون في بعض حالات تفشي المرض ما يقرب من 90 لكل شخص في المائة من المصابين ماتوا.

كيف ينتشر الفيروس؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ينتقل فيروس ماربورغ عادةً إلى الأشخاص من خفافيش الفاكهة من خلال مجموعة متنوعة من الآليات، يمكن أن تنشر خفافيش الفاكهة المصابة فيروس ماربورج إلى حيوانات أخرى (مثل القرود) بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل المنتجات الغذائية الملوثة بخفافيش الفاكهة (مثل التين والمانجو والتمر)، يمكن أن تحدث عدوى فيروس ماربورغ في البشر بعد التعرض لفترات طويلة لبيئات تسكنها خفافيش الفاكهة الأفريقية مثل المناجم أو الكهوف اتصال وثيق مع حيوان مصاب، ملامسة سوائل جسم حيوان مصاب مثل اللعاب والبراز والبول ومن خلال المنتجات الغذائية الملوثة.

أعراض الفيروس

تظهر علامات وأعراض عدوى فيروس ماربورغ عادةً بعد يومين إلى 21 يومًا من التعرض للفيروس، لا تظهر على خفافيش الفاكهة المصابة بفيروس ماربورغ علامات المرض الواضحة، تتميز العلامات والأعراض المبكرة لـ MVD عادةً بالظهور المفاجئ للحمى والقشعريرة والصداع والتهاب الحلق والضعف وآلام العضلات، قد يبدأ الإسهال الدموي أو غير الدموي وآلام البطن والغثيان والقيء بعد ثلاثة أيام من ظهور المرض، قد يظهر الطفح الجلدي، وقد يصاب العديد من الأفراد بعلامات وأعراض نزيف حادة بعد 5-7 أيام من ظهور المرض، مثل كدمات ونزيف من العينين والأذنين والأنف والفم أو المستقيم.