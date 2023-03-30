صلاح عبدالله: بدأت رحلتي الفنية من بيت الغولة في بولاق

كشف الفنان الكبير والقدير صلاح عبدالله، عن عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية، خلال لقاء تليفزيوني منذ قليل.

وقال خلال لقائه ببرنامج" أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس،: "كنت يستقبل صدمات الصحية بقلب قوي، وشغلي في البدايات كان لكه شقي عشان الواحد يحقق ذاته ويقدر يكون أسرة ويخليها تقدر تعيش في مستوي معين".

وأضاف: "عندي رحلة شقاء قبل ما أحترف التمثيل من بولاق، بدأت رحلتي مع الفن، من بيت الغولة في بولاق".

وأوضح: "في الأحياء الشعبية، بيبقى فيه حاجة كدة عشان نخوف بيها الأطفال، فكانوا مسمينه بيت الغولة، وأنا استغليته يبقى حالة مسرحية، وأعمل فيه مسرح وأجيب الناس تتفرج في بولاق".

وأردف: "كل ما أفتكر المواقف المؤلمة اللي عيشتها، ببدأ أقاوم، كل الأحزان، وأخلي الذاكرة تستدعي حاجات كويسة، ونفسي كل الناس اللي بيجيلها إكتئاب، لو في حاجة مسببه حزن شديد ومعدش في أمل في الدنيا افتكر الحاجات الصعبة اللي مرت عليك قبل كده، وقتها كان عندك نفس الإحساس كل خلص واستمريت وعيشت، وبما إن العمر بيخلص يبقى كل الحاجات هتخلص".