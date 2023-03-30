الخميس 30 مارس 2023
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تحقيقات ومتابعات

«جعفر العمدة» الحلقة 8.. كارم يفجر مفاجأة ويعرض الزواج على مي كساب

جريدة الدستور

بدأ كارم شقيق الفنانة إيمان العاصي التي تجسد دور الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان في الحلقة 8 من مسلسل “جعفر العمدة” التفكير في الزواج من ثريا الزوجة الأولى لرمضان إذ يلعب دور تاجر في حي السيدة زينب ومتزوج من ٣ سيدات.

تفاصيل الحلقة 8 من مسلسل جعفر العمدة

وقال كارم لوالده الحاج حمادة فتح الله الذي يعد أحد أعداء محمد رمضان في المسلسل: "أنا نويت اتجوز ثريا حرم جعفر العمدة سابقًا وهتبقى حرم كارم فتح الله حاليًا ونعمل فرح كبير نكيد جعفر وهو يوم واحد وهطلقها".

وسبق في الحلقات الماضية أن قام محمد رمضان بتطليق مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى للنجم محمد رمضان بسبب ترجيها من كارم في وسط الحارة وتقبيل يده لإعادة ابنها الذي تم اختطافه منذ ١٩ عامًا.

مسلسل جعفر العمدة هو التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سويًا نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.

وتدور أحداثه داخل حي السيدة زينب حول تاجر لديه شركة مقاولات ومتزوج من ٣ سيدات ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

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مسلسل جعفر العمدة هو الوحيد في الموسم الرمضاني الذي انتهى صناعه من تصوير كافة المشاهد وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

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