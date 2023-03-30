الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ريال مدريد يحدد 120 مليون يورو للتعاقد مع جود بيلينجهام

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

حدد نادي ريال مدريد الإسباني سقف قيمة صفقة التعاقد مع الانجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد جود بيلينجهام  الصفقة التي تتصارع عليها العديد من الأندية الأوروبية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع بروسيا دورتموند في 30 يونيو من عام 2025.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية فإن نادي ريال مدريد حدد مبلغ 120 مليون يورو كأقصى قيمة للتعاقد مع بيلينجهام خلال الصيف المقبل، على الرغم من وجود إشارات لبدء حرب مراهنة بين الأندية من أجل التعاقد معه.


وجذب بيلينجهام أنظار العديد من الأندية خلال الموسم الجاري بأداءه مع بروسيا دورتموند.

وأكدت الصحيفة أن سبب تحديد ريال مدريد لهذا المبلغ هو رغبة النادي في التعاقد مع بديل للفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، في ظل اهتمام النادي بالتعاقد مع أحد الثنائي النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أو الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

 

جود بيلينجهام انضم لصفوف نادي بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 بعد عام واحد فقط من تصعيده للفريق الأول لنادي برمنجهام الإنجليزي من فريق تحت 18 عامًا.


ولعب بيلينجهام 124 مباراة بقميص فريق بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 20 هدفًا وصنع 24 لزملائه في الفريق، كما شارك في 44 مباراة بقميص الفريق الأول لبرمنجهام وسجل 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه.

وعلى مستوى المنتخب الانجليزي، شارك جود بيلينجهام في 22 مباراة، وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه.


وشارك في فوز منتخب بلاده على نظيره الإيطالي في الجولة الأولى من التصفيات، بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على أوكرانيا في الجولة الثانية بهدفين دون رد.

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