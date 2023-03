«الكبير أوي 7» الحلقة 8.. أحمد السقا يجد علاج لغمزة نفادي

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، بظهور الفنان أحمد السقا، ضيف شرف المسلسل بشخصيته الحقيقية، وهو الأمر الذي يثير دهشة نفادي الذي يجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح.

تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي 7

ويبدأ الكبير فحت، الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي حديثه قائلًا: "حضرتك الاستاذ أحمد السقا، ولا دوبلير"، ليرد الفنان أحمد السقا عليه قائلًا: "لا كريم عبد العزيز".

ليقطع حديثهما نفادي صديق الكبير والذي يجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح قائلًا: "مبدايًا أنا من أشد معجبينك، خابر أنا لو كنت عارف إني هقابلك أنهارده، مكنتش لبست جلابية، كنت هلبس شورت وفانلة وكاب".

ويشعر الفنان أحمد السقا بقلق من نفادي صديق الكبير والذي يجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح، إلا أن الكبير يحاول طمآنته قائلًا: "متقلقش دي حالة نفسية، وغلبنا عند الدكاترة"، ليسأله الفنان أحمد السقا: "بتحب إيدك الشمال أكتر ولا اليمين"، ليرد نفادي: "الشمال"، فيشعر السقا بقلق أكبر قائلًا: "شوفت قال الشمال وغمز، وبيندغ لبانة".

ويجد الفنان أحمد السقا، الحل لنفادي صديق الكبير والذي يجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح، بسبب الغمزة التي يصحب بها حديثه قائلًا: "انا عندي الحل، هتاخد قطرة اسمها طوبردكس، وانتبوتيك"، ويغمز السقا أثناء حديثه، قائلًا: "معدي يا عمدة وجايبهولي لحد هنا ليه".

وأنهي الكبير فحت الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي حديثه قائلًا: "لامؤاخذة المصلحة اللي جايين عشانها قضيت بالإذن"، ليرد الفنان أحمد السقا قائلًا: "مش قايم إلا لما تاخد واجبك وتقولي جايين عشان إيه".

وتحدث أوتاكا، الذي يلعب شخصية سائق التاكسي قائلًا: "إحنا جايين عشان ندور على مربوحة"، ليرد الكبير: "أكيد مربوحة مش هتبقي هنا ولا موجودة هنا".

مواعيد عرض الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي 7

تعرض الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوى 7 للنجم أحمد مكى، حصريًا على قناة on الساعة 6.15 مساء، والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية.