«مياه الإسكندرية» ضمن أفضل 10 مراكز للتميز الحكومي على مستوى الجمهورية

حصلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية على شهادة التميز الحكومي ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية بمسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة بفئة أفضل موقع إلكتروني متميز في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي استكمالاً لمنظومة الارتقاء والجودة ومواكبة كل جديد نحو التطوير المؤسسي في إحداث نقلة نوعية في الأداء وترسيخ مبادئ وقيم التميز وفي رحلتها نحو التحول الإلكتروني.

وأضاف البيان أن فريق عمل الموقع بقيادة المهندس مصطفى السيد رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والمحاسب نيفين طاهر مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، والمهندس مصطفى إبراهيم مصطفى البيضا مدير إدارة البوابة الإلكترونية، بذلوا جَهداً بارزاً في العمل على تحسين وتطوير الموقع الإلكتروني وتحقيق الريادة في صناعة المستقبل عن طريق رفع معايير الأداء وتحسين الخدمة المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية.

وأكد البيان حرص المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على أهمية تعزيز الوعي الإلكتروني وزيادة جودة العمل بروح الفريق للارتقاء بالعمل إلى أعلى المستويات وتحقيق الأهداف المرجوّة للتميز الحكومي من خلال نقل ومشاركة المعرفة لتعزيز ونشر أحدث التطورات والمفاهيم المتعلقة بالتميز فيما يتوافق مع رؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي.

وقد تقدم المهندس أحمد جابر بخالص تهنئة العاملين بالإدارة العامة للخدمات الإلكترونية وجميع العاملين بالشركة على هذا النجاح المتميز.