أحمد الطلحي يكشف فضائل حفظ القرآن الكريم

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، الذي جعله شفاء ورحمة، وهو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: " وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِي"، لافتا إلى أن سيدنا محمد ﷺ رغب الناس في حفظ القرآن الكريم، فقال: " يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها".

يومك في رمضان

وأكد الطلحي، خلال حلقة برنامج "يومك فى رمضان"، المذاع على فضائية "الناس"، أن المراد بقوله سبحانه وتعالى "صاحب القرآن"، أي حفظه عن ظهر قلب على حد قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله أي أحفظهم، لافتاً إلى أنه جاء في فضل حافظ القرآن عن النبي ﷺ قال "مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران".

فضل القرآن الكريم

وأشار إلى أن الادلة على فضل حفظ القرآن الكريم كثيرة، حتى لو سورة واحدة تنير للإنسان طريقه في الحياة، وهناك سور لها خصوصيتها في القرآن الكريم منها: سورة الواقعة، وسورة الملك، وياسين، الكهف، وغيرها من السور القرآنية التي خصها رسول الله بفضائل حتى سماها العلماء (بالسور ذات الخصائص).

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.