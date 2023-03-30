«المفوضية الأوروبية» تطلق دعوة لضخ 100 مليون يورو في مشاريع التكنولوجيا النظيفة المبتكرة

أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، الدعوة الثالثة لتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة في إطار صندوق الابتكار، وهو أحد أكبر برامج التمويل في العالم لنشر تقنيات مبتكرة منخفضة الكربون بتمويل يُطمح أن يصل إلى 100 مليون يورو، بما يعزز نطاق نشر الحلول الصناعية لإزالة الكربون من أوروبا.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس - أن الدعوة الجديدة ستتيح تمويل منح بقيمة 100 مليون يورو للمشاريع الصغيرة بنفقات رأسمالية تتراوح بين 2.5 و7.5 مليون يورو في مجالات الطاقة المتجددة وإزالة الكربون من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتخزين الطاقة والتقاط الكربون واستخدامه، ويجب أن تكون هذه التقنيات ناضجة بما فيه الكفاية ولديها إمكانات قوية لتحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالتقنيات التقليدية.

وأضاف البيان أن صندوق الابتكار يمكن أن يضخ تمويلا يصل إلى 60٪ من إجمالي النفقات الرأسمالية لمشروع صغير، سيساعد ذلك في ريادة التقنيات المبتكرة للتغلب على المخاطر المرتبطة عادةً بالتسويق ودخول السوق، وسيتم تقييم المشاريع بناءً على قدرتها على تجنب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والابتكار ونضجها المالي والتقني والتشغيلي وإمكاناتها للتوسع بالإضافة إلى كفاءتها من حيث التكلفة.