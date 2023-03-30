الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف كواليس اعتصام العسكريين المتقاعدين أمام مصرف لبنان

مصرف لبنان
مصرف لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك مظاهرة بالقرب من مقر مجلس الوزراء اللبناني، استمرت لمدة ساعة تقريبًا، ثم انتقل المتظاهرون إلى محيط مصرف لبنان الرئيسي.

وأضاف "سنجاب"، في رسالة على الهواء، أن الوقفة الاحتجاجية شارك بها بعض العسكريين المتقاعدين ومتقاعدو القطاع العام، وغيرهم من المواطنين المتضررين من انهيار القدرة الشرائية، في وقت عززت القوى الأمنية من إجراءاتها لحماية كل من المجلس النيابي والسراي الحكومي بالشريط الشائك، وسط انتشار كبير لعناصر الجيش والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب.

وأوضح أن المتظاهرين بدأوا بإغلاق بعض الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة اللبنانية المؤدية لوزارة الداخلية والمصرف المركزي اللبناني، مشيرًا إلى أن المتظاهرين قاموا باقتحام أسوار مصرف لبنان المركزي وقطع الأسلاك الشائكة، وإزالتها من أعلى السور.

وأشار إلى أن قوات الأمن اللبنانية تصدت لمحاولات بعض مقتحمي المصرف وإلقاء القبض عليهم، موضحًا أن المتظاهرين قاموا باستجلاب بعض الإطارات وإشعال النيران بها.

ولفت إلى أن المحتجين رفعوا الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش، ولافتات تندد وتدين المسئولين على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية التي وصفوها بـ "الخانقة والكارثية".

القاهرة الإخبارية بيروت مجلس الوزراء اللبناني مصرف لبنان

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