انطلاق قافلة لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في أسيوط
شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انطلاق قافلة مساعدات لتوزيع كراتين رمضان لتسليمها إلى الأسر الأولى بالرعاية و التي توفرها جمعيات أهلية و المجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي و ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة و مجدي نجيب و كيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط و عبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق و هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.
وقال المحافظ إن الدولة تولي اهتماماً خاصًا بالأسر الأولى بالرعاية و توفير الاحتياجات الأساسية و توفر لهم حياة كريمة و إدخال البهجة و السعادة و تقديم خدمات أفضل لهم ضمن إجراءات الحماية الإجتماعية التي تنفذها الدولة.
وأشاد بما تنفذه مؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات الأهلية على أرض المحافظة و الوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتوفير الدعم و وصول المساعدات لمستحقيها و تقديم يد العون للأسر الاكثر احتياجًا و تفعيل المشاركة المجتمعية.
وأوضح مجدي نجيب و كيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط إنه سيتم توزيع 2550 كرتونة مواد غذائية تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم و ذلك من خلال مشاركة 8 جمعيات أهلية محلية بمحافظة أسيوط (جمعية المستثمرين ، جمعية الشبان المسيحية ، جمعية الطفولة والتنمية ، جمعية عطاء بلا حدود ، جمعية رسالة ، جمعية الهاشمي ، جمعية سيدات الأعمال ، الجمعية الاستهلاكية التعاونية بأسيوط).
ودعا مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة و التكاتف بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتقديم الدعم، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتقديم يد العون للفئات الاجتماعية المختلفة بجميع المراكز والقرى.