الخميس 30 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق قافلة لتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في أسيوط

قوافل مساعدات
قوافل مساعدات

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انطلاق قافلة مساعدات لتوزيع كراتين رمضان لتسليمها إلى الأسر الأولى بالرعاية و التي توفرها جمعيات أهلية و المجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي و ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة في المناطق الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة و مجدي نجيب و كيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط و عبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق و هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.
وقال المحافظ إن الدولة تولي اهتماماً خاصًا بالأسر الأولى بالرعاية و توفير الاحتياجات الأساسية و توفر لهم حياة كريمة و إدخال البهجة و السعادة و تقديم خدمات أفضل لهم ضمن إجراءات الحماية الإجتماعية التي تنفذها الدولة.

وأشاد بما تنفذه مؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات الأهلية على أرض المحافظة و الوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتوفير الدعم و وصول المساعدات لمستحقيها و تقديم يد العون للأسر الاكثر احتياجًا و تفعيل المشاركة المجتمعية.

وأوضح مجدي نجيب و كيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط إنه سيتم توزيع 2550 كرتونة مواد غذائية تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم و ذلك من خلال مشاركة 8 جمعيات أهلية محلية بمحافظة أسيوط (جمعية المستثمرين ، جمعية الشبان المسيحية ، جمعية الطفولة والتنمية ، جمعية عطاء بلا حدود ، جمعية رسالة ، جمعية الهاشمي ، جمعية سيدات الأعمال ، الجمعية الاستهلاكية التعاونية بأسيوط).

ودعا مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة و التكاتف بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتقديم الدعم، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتقديم يد العون للفئات الاجتماعية المختلفة بجميع المراكز والقرى.

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أسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشاركة المجتمعية توزيع كراتين رمضان حلول شهر رمضان الكريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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