الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعثة منتخب الناشئين للطائرة إلى إيطاليا

بعثتى الناشئين والناشئات
بعثتى الناشئين والناشئات للكرة الطائرة

غادرت منذ لحظات  القاهرة بعثة منتخب الناشئين والناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة، إلى إيطاليا، للانتظام في معسكر تدريبي مكثف يتخلله المشاركة في بطولة ودية دولية؛ لتجهيز منتخب الناشئين لبطولة العالم المقبلة التي تقرر إقامتها بالارجنتين وتجهيز منتخب الناشئات لبطولة العالم المقبلة أيضا بكرواتيا والمجر .
ونجح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر في الحصول على كافة الموافقات للمشاركة في بطولة إيطاليا الدولية التي تعد أفضل إعداد لمنتخبي مصر قبل مشاركتهما في بطولتى العالم بالأرجنتين وكرواتيا، في ظل المنافسة القوية المتوقعة لبطولة إيطاليا الدولية التي ستشهد مشاركات قوية للعديد من المنتخبات الاوربية التي تستعد للمشاركات العالمية أيضا.
وأكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، أن مجلس الإدارة لم يتردد في المشاركة ببطولة إيطاليا نظراً للاستفادة القوية التي ستتحقق من مشاركة منتخبى مصر بالبطولة والتي تعد أفضل احتكاك قبل مشاركتهما في بطولة العالم.
ووجه رئيس اتحاد الطائرة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك للجنة الأولمبية  برئاسة المهندس هشام حطب لدعمهما المستمر للكرة الطائرة، مؤكداً أن هدف الجميع العودة بكرة الطائرة المصرية للمنافسة العالمية.

رئيس اتحاد الطائرة أشرف صبحي وزير الشباب دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الطائرة الشكر الأرجنتين وكرواتيا

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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