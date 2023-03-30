«جعفر العمدة» ينتقم من بلال شامة.. الجمهور يتداول فيديو من فيلم قلب الأسد

أثارت الحلقة السابعة من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان الجدل، بعد انتهت على هروب بلال شامة الذي يجسد شخصيته الفنان مجدي بدر، وقام باختطاف نجل رمضان من زوجته الأولى مي كساب في المسلسل منذ 19 عامًا.

تداول فيديو من فيلم قلب الأسد

وفي دعابة طريقة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يقوم فيه محمد رمضان بالاعتداء على الفنان مجدي بدر في فيلم "قلب الأسد" وهو العمل الذي جمع النجمين معًا قبل عملهما معًا في جعفر العمدة.

وكتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا على الفيديو: “جعفر العمدة ينتقم من بلال شامة أخيرًا” ويظهر محمد رمضان وهو يقوم بالاعتداء بالضرب على الفنان مجدي بدري وجرحه في وجهه.

وبالتدقيق تبين أنه مشهد مأخوذ من فيلم قلب الأسد الذي تم إنتاجه العام 2013 وبطولة النجم محمد رمضان ومعه مجدي بدر وحسن حسني وحورية فرغلي.

مسلسل جعفر العمدة

ويعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة دي إم سي حصريًا خلال الموسم الرمضاني، وهو العمل الوحيد الذي تم الانتهاء من تصويره قبل حلول الشهر المبارك بأسبوع، إذ بدأ تصويره من فترة طويلة قبل حلول الشهر.

ومسلسل جعفر العمدة يضم باقة من النجوم منهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.